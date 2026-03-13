Минтранс представил Путину план развития высокоскоростной ж/д магистрали

Министерство транспорта представило президенту России Владимиру Путину план развития высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«В следующем (2027.—“Ъ”) году должен быть запущен опытный поезд между Москвой и Тверью»,— рассказал министр в интервью «Вестям». Он отметил, что с учетом долгосрочных системных целей до 2040 года Минтранс рассчитывает произвести 260 поездов для высокоскоростного движения по стране.

Владимир Путин поручил Минтрансу России сформировать модель развития ВСМ до конца марта с конкретными сроками и параметрами каждого проекта. В январе Андрей Никитин говорил, что запуск ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом запланирован на 2028 год. Время в пути между двумя городами сократится почти вдвое — до 2 часа 15 минут.