Минтранс анонсировал полномасштабное строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что полномасштабное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом развернется в 2026 году. Ее запуск запланирован на второй квартал 2028 года.

Как добавил господин Никитин в интервью ТАСС, основные усилия будут направлены на завершение работ, которые идут на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Там пройдет тестирование высокоскоростных поездов.

После запуска ВСМ время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут. В РЖД сообщали, что на строительство магистрали в 2026 году потратят 120 млрд руб.