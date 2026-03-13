Ura.ru: уволенный начальник полиции Челябинска ушел на СВО

Бывший начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин ушел на СВО, сообщает Ura.ru. По словам источников издания, он будет служить оператором БПЛА в подразделении БАРС «Каскад».

Бывший начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин

Фото: ГУ МВД по Челябинской области Бывший начальник УМВД России по Челябинску Андрей Меньшенин

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

«Меньшенин поступит в подразделение в качестве рядового», — указано в публикации.

Андрей Меньшенин был уволен в конце прошлого года, писал «Ъ Южный Урал». Фактически он не работал с октября, когда его отстранили на время проведения служебной проверки. Поводом для проверки стали коррупционные скандалы в городской Госавтоинспекции.