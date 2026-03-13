Над Ставропольским краем уничтожили еще два БПЛА

С 7:00 до 8:00 13 марта силами противовоздушной обороны над Ставропольским краем сбили еще два БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего над РФ уничтожили 10 беспилотников: по четыре — над Кировской областью и Краснодарским краем.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», утром в пятницу, 13 марта, над Невинномысском отразили атаку украинских беспилотников. Силами ПВО беспилотники перехватили в окрестностях города. Атака нацелена на промзону. В период с 23:00 12 марта до 7:00 13 марта над Ставропольским краем уничтожили три украинских беспилотника.

Мария Хоперская