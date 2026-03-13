Reuters: США могут одобрить поставку вооружений Тайваню на $14 млрд

Президент США Дональд Трамп может одобрить поставки оружия Тайваню на $14 млрд после своего визита в Китай, запланированного на 31 марта — 2 апреля. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным источников, пакет вооружений включает в себя зенитные ракеты (средства ПВО), в частности PAC-3 и NASAMS. По словам одного из собеседников агентства, сделка будет официально объявлена после согласия на это господина Трампа.

Также, уточнил источник, США могут одобрить пакет «асимметричных средств обороны» для Тайваня на $6 млрд. Какие вооружения могут быть представлены в этом пакете, не уточняется.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, однако КНР не признает независимость острова и считает его одним из своих регионов. США являются главным поставщиком оружия на остров. В конце 2025 года американская сторона продала Тайваню вооружения на $11,1 млрд. Председатель КНР Си Цзиньпин считает поставку оружия Тайбэю незаконной.