В Минтрансе анонсировали беспилотные полеты с пассажирами через несколько лет

Первые опытные беспилотные полеты с пассажирами могут начаться в России через три-четыре года. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Мы с грузом уже начинаем эти технологии отрабатывать, как это работает в зимних условиях на Севере, в каких-то отдаленных местностях. Эта работа сейчас идет — отработка технологий»,— сказал Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-Заде для «Вестей».

По словам министра, переход к «пассажирским технологиям» начнется, когда будет понятно, что это безопасно. Однако перед началом таких полетов необходимо отработать технологии в грузовом режиме, подчеркнул он.

В сентябре 2025 года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских авиалайнеров — более далекая перспектива, указали тогда в ведомстве.

