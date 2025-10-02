Сияние машин

Легковые и грузовые автомобили, составы метро и железнодорожные поезда, наземный городской транспорт и такси, летательные аппараты и морские суда скоро будут почти повсеместно двигаться без участия человека. По мнению экспертов, этот процесс неизбежен — беспилотный транспорт открывает огромные возможности для экономики и скоро полностью изменит городское пространство и рынок пассажирских и коммерческих перевозок.

Человечество стремительно пытается передать управление транспортом роботам. Главная причина — необходимость повысить уровень безопасности движения. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, только в ДТП ежегодно гибнет более 1,3 млн человек. В 90% причинами ДТП становятся действия и ошибки водителя. Схожие показатели в водном транспорте. По данным Международной морской организации, от 75% до 96% несчастных случаев в этой сфере связаны именно с человеческим фактором. Автомат не будет совершать этих ошибок и, следовательно, будет безопаснее.

Существенны и экономические резоны. Расходы на водителей, экипажи судов, пилотов составляют значительную часть расходов на перевозки. Так, по оценкам Минтранса России, сегодня расходы на экипаж при морских перевозках составляют 30–40% от судовых операционных расходов, в автомобильных перевозках и авиации этот показатель составляет около 15%. Кроме того, на рынках наблюдается дефицит водителей, моряков и пилотов. Этих специалистов нужно долго учить, к их здоровью предъявляются повышенные требования в связи с напряженным рабочим графиком и стандартами безопасности. Автомат не устает и не болеет, он способен заменить людей, что должно привести к существенному снижению логистических расходов.

При этом, например, в Москве не собираются отказываться от водителей. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что профессии водителя трамвая и машиниста метро, несмотря на развитие беспилотного транспорта, будут востребованы еще много десятилетий. Столичный Дептранс продолжит набирать и обучать людей этим профессиям.

Еще один фактор — экологический. Робот будет всегда строго придерживаться оптимального маршрута, скорости, контролировать расход топлива, не начнет движение в случае неисправности транспортного средства. Повсеместное распространение беспилотного транспорта должно привести к снижению вредных выбросов, уверены специалисты Global Transport Market Insights.

Глобальный рынок беспилотных наземных транспортных средств, по данным компании Global Transport Market Insights, уже оценивается в $1,7 трлн. В ближайшие десять лет эксперты прогнозируют его ежегодный рост в пределах 8,6%. Мировые продажи гражданских беспилотных летательных аппаратов в 2024 году составили $17,3 млрд, а через три года, по прогнозам, превысят $30 млрд. Международный рынок беспилотного железнодорожного транспорта в прошлом году оценивался в $8 млрд, а водных судов — в $4,8 млрд.

Рельсовый маршрут

Железнодорожный транспорт, включая метро и трамваи, является одной из самых перспективных сфер для применения беспилотных систем. Здесь действует четкое расписание, а путь движения строго определен, что упрощает применение автоматики по сравнению, например, с автомобилями.

В скандинавских странах уже действуют отдельные ветки для беспилотных грузовых поездов, также составы без машинистов активно начинают применяться в метро. В 2024 году в Эр-Рияде были пущены сразу пять линий автоматического метро. В самом начале прошлого года был закончен переход к полностью автоматическому движению составов на четвертой линии метрополитена Парижа. Беспилотные поезда в тестовом режиме работают в метро Токио. Автоматизированная система легкого метро действует и в Лондоне — Docklands Light Railway. Она обслуживает районы восточной и юго-восточной частей города, включая Доклендс и Сити.

Московский метрополитен начнет внедрение беспилотных составов на Большой кольцевой линии. На первом этапе пилотной эксплуатации, который запланирован уже на 2025 год, систему будут испытывать на поезде серии «Москва». Состав будет двигаться в ночное время без пассажиров, искусственный интеллект обеспечит разгон и торможение состава, закрытие и открытие дверей на станции. В кабине будет находиться машинист для контроля за работой системы и обеспечения безопасности. В дальнейшем эту технологию начнут планомерно внедрять и на других линиях столичного метрополитена. Запуск беспилотного движения позволит гарантировать строгое соблюдение графика и снизит влияние человеческого фактора.

В Москве сейчас реализуется и другой беспилотный проект. В мае 2024 года мэр Москвы объявил о старте поэтапного запуска в столице первого в России беспилотного трамвая. Это стало возможно благодаря принятию правительством России в столице экспериментального правового режима. Документ подготовило Минэкономразвития РФ по инициативе правительства Москвы. Столица стала первым городом страны, который инициировал принятие ЭПР для запуска полностью беспилотного транспорта. А уже в начале сентября 2025-го первый в России беспилотный трамвай начал полноценные регулярные поездки в районе Строгино с пассажирами. В соответствии с действующими требованиями федерального законодательства РФ в салоне остается сотрудник трамвайного управления метро, но в управление он не вмешивается. За работу трамвая полностью отвечает беспилотная технология.

Правительство Москвы ведет работу с Минтрансом РФ по усовершенствованию законодательства для запуска полноценного беспилотного городского транспорта, чтобы в кабине допускалось присутствие оператора без прав на управление трамваем. Планируется к 2030 году сделать около двух третей столичных трамваев беспилотными, а к 2035 году — 90% всей трамвайной сети.

Дорожное движение

Активно внедряются в городское движение по всему миру и беспилотные автомобили. Например, в США они тестируются с 2016 года, их применение уже разрешено в Калифорнии, Аризоне, Неваде. А с этого года компания Tesla в этих штатах предлагает по подписке возможность пользоваться электромобилями компании в режиме полного автопилота. Такси без водителя в ограниченных зонах запустили или тестируют Waymo (Google), Cruise (General Motors), Zoox (Amazon). Использование коммерческих беспилотных автомобилей разрешено также в Китае, в тестовом режиме такие машины применяются в Германии, Франции, Австралии, Финляндии, Великобритании.

Сегодня беспилотными разработками занимаются десятки компаний — среди них Tesla, Volkswagen, Audi, BMW, Volvo, General Motors, Nissan, Jaguar Land Rover. А в ЕС, например, действует масштабная программа по созданию беспилотного автомобиля, в которой принимает участие сразу несколько автопроизводителей.

В 2027 году машины без водителей должны появиться на дорогах общего пользования и в России. Об этом в апреле этого года сообщила пресс-служба Министерства транспорта. Как заявили в ведомстве, была создана «дорожная карта» развития беспилотных автомобилей до 2028 года. Главная задача — создание единых правил и инфраструктуры. «Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта»,— отметили в Минтрансе.

Первые эксперименты с беспилотными автомобилями были проведены в Москве еще в 2018 году. Тогда «Яндекс» подписал соглашение с Москвой о совместном развитии беспилотных технологий, а в Сколково была создана первая тестовая зона для автоматического транспорта.

В 2019 году начались эксперименты с беспилотным грузовым транспортом, в которых приняли участие ГАЗ, КамАЗ, «Сбер» и «Яндекс». На первом этапе проводилось тестирование грузовиков на некоторых участках трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву, а осенью 2024-го запустили движение на протяжении всей трассы. Весной этого года такие грузовики появились и на Центральной кольцевой автодороге Москвы. Сейчас экспериментальный правовой режим по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей действует в 38 регионах страны.

Беспилотные машины — уже не фантастика, однако для их массового применения нужно серьезно менять законодательство, говорит эксперт НТИ «Автонет» Игорь Лапин. По его словам, необходимо прописать ответственность при ДТП, решить вопросы действия страховки, технического контроля, провести глобальную оценку инфраструктуры. По мнению эксперта, наиболее перспективен формат беспилотного такси, которое может появиться в крупных российских городах в ближайшие несколько лет. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян говорит, что для развития беспилотных автомобилей в России нужны масштабная модернизация дорожной инфраструктуры и обеспечение качественной связи.

Плавное течение

Первым шагом к внедрению беспилотных технологий на водном транспорте можно считать создание концепции E-навигации Международной морской организацией в 2005 году. Этот международный документ закрепил статус беспилотных судов и определил обязательства по обмену данными между судами и береговыми службами.

Эксперименты в области автономной навигации начались в мире в 2012 году: тогда были созданы пилотные зоны в нескольких странах, в том числе в Норвегии, Финляндии, Японии, Корее, Китае, России. В частности, японский оператор национального торгового флота NYK успешно провел испытания морского беспилотного грузового судна Iris Leader вместимостью более 70 тыс. т в 2019 году. Судно управлялось автоматикой, на нем присутствовал минимальный экипаж для наблюдения за приборами. Но только в 2022-м появились первые коммерческие суда без экипажей. Так, в Китае началась эксплуатация первого в мире контейнеровоза, который способен перемещаться в полностью беспилотном режиме.

В Японии развивается целый класс небольших контейнеровозов, которые совершают прибрежные переходы совсем без экипажа, в случае необходимости управление судами может осуществляться с берега. Полностью грузовое автоматическое судно уже несколько лет используется в Норвегии. Его автоматика позволяет осуществлять все действия, включая швартовку и погрузку-разгрузку без участия человека.

В России с 2019 года действует «дорожная карта» МАРИНЕТ по разработке беспилотного водного транспорта, созданная при поддержке Минпромторга и Минтранса. С 2021-го любая судоходная компания может оснащать свои суда под российским флагом автономными навигационными системами и эксплуатировать их в 11 российских регионах. В частности, такие системы уже установлены на танкерах, сухогрузах и ремонтных морских судах. До конца 2025 года планируется завершить натурные испытания опытных морских судов на беспилотном управлении, что обеспечит возможность их массового внедрения.

Некоторые регионы расширяют сферы применения беспилотного водного транспорта. Так, в июле 2025 года в Архангельской области началось тестирование морских беспилотных судов, которые будут курсировать между островами Северной Двины, сначала между Архангельском и островными территориями города, а затем по Белому морю, включая Соловецкие острова. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский. По его словам, Архангельская область станет одним из первых российских регионов, где пройдет подобный эксперимент.

Тестируются беспилотные суда и в Москве. В этом году в столице проходят испытания безэкипажного катера, созданного для нужд транспортной полиции (Главное управление на транспорте МВД России). Его задача — фиксировать нарушения на водных объектах столицы и осуществлять мониторинг акватории. Технологии для этого катера были созданы специалистами Центра разработки и исследования беспилотного транспорта ГУП «Московский метрополитен»? в открытом в 2024 году мэром Москвы Центре перспективных разработок Московского транспорта. Сейчас в столице также идет разработка мультицелевой платформы для безэкипажных катеров, которые будут выполнять самые различные функции: проводить гидрографическое исследование дна рек, каналов и водоемов, изучать рельеф, осуществлять экологический мониторинг и собирать данные о качестве воды, флоре и фауне.

Воздушный поток

Но настоящая революция произошла в небе — в сфере гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их используют для доставки товаров, в сельском хозяйстве (обработка полей, контроль состояния посевов), строительстве, фотосъемке, для мониторинга в самых различных областях: от геодезии до энергетики. Главным мировым игроком на рынке дронов сегодня является Китай, где производится, по данным компании Aeronext, до 80% всех гражданских дронов в мире.

По данным исследования «Ростелекома», российский рынок БПЛА, применяемых для задач коммерческого сектора экономики, растет более чем на 60% в год, а его объем превысит к 2028 году 81 млрд руб. Отрасль гражданских БПЛА могла бы расти еще быстрее, пишут аналитики «Ростелекома», но сейчас их развитие сдерживает законодательство. Их применение ограничено в большинстве крупных городов мира из-за вопросов безопасности, существуют ограничения по высоте применения дронов, не решен вопрос с контролем за этими устройствами. Однако все эксперты уверены, что в ближайшие годы все эти проблемы будут решены и дроны станут обычным инструментом для малого и среднего бизнеса. В Aeronext считают, что в 2025 году сегмент услуг с применением БПЛА достигнет более 40% совокупного объема рынка беспилотных систем в России.

Гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков говорит, что в перспективе неизбежно увеличение применений БПЛА в гражданских секторах экономики: «Мы не сможем решить логистическую проблему, пока не поймем, что дроны обладают ключом к решению подавляющего большинства проблем, в том числе демографических — построить дороги к каждому городку в России невозможно».

С пассажирским авиатранспортом ситуация развивается не столь динамично. По прогнозам консалтинговой компании Roland Berger, к 2050 году выпуск пассажирских беспилотных летательных аппаратов составит лишь 160 тыс. штук в год. Пока же в мире существует один действующий проект беспилотного аэротакси: в Дубае дрон с восемью двигателями готов перевезти пассажиров по нескольким маршрутам. Дрон работает автоматически, но на случай непредвиденных обстоятельств в нем присутствует оператор. Сейчас его используют скорее как развлечение для туристов, чем транспорт.

Тем не менее разработки ведутся: большинство крупнейших авиационных и автомобильных компаний уже имеют свои прототипы аэротакси. В разное время их представляли Boeing, Airbus и Audi. В России, например, компания Hover демонстрировала прототип беспилотного аэротакси еще в 2020 году: отечественный дрон способен поднять 300 кг на высоту до 150 м и двигаться со скоростью до 200 км/ч.

Однако для повсеместного внедрения этого вида транспорта необходимо подготовить инфраструктуру, которая была бы вплетена в дорожную ткань городов, также нужны изменения в законодательной базе, новые правила сертификации и регулирования полетов. Как говорят эксперты, внедрение этой технологии может занять 20–30 лет.

Очевидно, что беспилотный транспорт приведет к исчезновению некоторых профессий. Но, как пишет Global Transport Market Insights, и породит новые: вместо водителей и пилотов появятся контролеры, которые будут следить одновременно за движением нескольких такси, грузовиков или БПЛА, специалисты, обучающие ИИ новым маршрутам, разработчики инфраструктуры для беспилотных транспортных средств.

Лидия Гладкова