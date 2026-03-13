TG1: российский танкер без экипажа дрейфует у берегов острова Лампедуза

У итальянского острова Лампедуза обнаружено российское судно, движущееся без экипажа. Об этом сообщила телерадиокомпания RAI. На опубликованном видео виден столб огня, поднимающийся от судна.

«В водах Лампедузы без экипажа дрейфует российский топливный танкер. Предполагается, что он перевозит 900 тонн дизельного топлива и два резервуара со сжиженным газом»,— указано в публикации новостной передачи TG1 в соцсети Х.

По данным сервиса Marinetraffic, к востоку от Лампедузы стоит без движения танкер Jupiter, а недалеко от Мальты находится газовоз Arctic Metagaz, который ранее горел в результате атаки БПЛА. Какой именно корабль имеется в виду, не уточняется.