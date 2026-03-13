Французский военнослужащий погиб при атаке беспилотника в Ираке

В результате нападения на тренировочную базу по борьбе с терроризмом в северном Ираке погиб французский военнослужащий, еще несколько получили ранения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Старший прапорщик Арно Фрион из 7-го батальона альпийских стрелков в Варсе погиб за Францию во время атаки в районе Эрбиля в Ираке»,— написал господин Макрон в соцсети X, подтвердив первую потерю Франции в ближневосточном конфликте.

Французский лидер назвал атаку «неприемлемой», подчеркнув, что солдаты находились в Ираке в рамках продолжающихся усилий против «Исламского государства» (признано в России террористическим и запрещено). «Война в Иране не может оправдать такие атаки»,— добавил он.

Ранее французское военное командование сообщило, что шестеро военнослужащих, задействованных в контртеррористической подготовке, получили ранения в результате удара беспилотника в курдском регионе Эрбиль и были доставлены в медицинские учреждения.