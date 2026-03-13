Президент Колумбии заявил о провале войны Трампа с наркотиками

Объявленная президентом США Дональдом Трампом война с наркокартелями не дала результата, заявил президент Колумбии Густаво Петро в интервью изданию Politico. По его мнению, нынешние методы борьбы с наркомафией должны быть заменены гораздо более эффективными способами решения проблемы, ставшей глобальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Густаво Петро

Объясняя причины провала антинаркотической политики, господин Петро вводит понятие «конфедерации мафий». «Она (наркомафия,— "Ъ") многонациональна по масштабам своего бизнеса, по происхождению своих боссов, которые являются мексиканцами, французами, албанцами, арабами, американцами, колумбийцами, уругвайцами. Она охватывает торговлю органами, людьми, женщинами, детьми, оружием. Она осведомлена о внутренних и внешних вооруженных конфликтах и использует войны для прокладки маршрутов к крупным рынкам, которые в основном расположены в северном полушарии»,— рассказал он.

Как добавил президент Колумбии, в Латинской Америке наркомафией было убито уже свыше миллиона человек, из которых в самой Колумбии — около 300 тыс. (по данным Politico, 450 тыс.). «Если вы составите карту Америки и посмотрите на уровень убийств, расположив его от самого высокого к самому низкому, вы точно найдете, где проходят маршруты незаконного оборота наркотиков»,— сказал Густаво Петро. При этом, по его оценкам, в самой Колумбии уровень насилия спадает, а в США, Мексике, Центральной Америке и Бразилии — растет.

Эрнест Филипповский