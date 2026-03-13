Песков: Венесуэла остается дружественной для России страной

Россия по-прежнему рассматривает Венесуэлу как дружественную страну, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно. Конечно»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос «РИА Новости».

В начале января США провели на территории Венесуэлы операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой были атакованы парламент, аэропорты и военные базы, а президент Николас Мадуро вместе с супругой были захвачены и вывезены в США. Российский МИД осудил действия Вашингтона.