Россия осудила удары США по Венесуэле

МИД России выступил с заявлением в связи с ударами США по Венесуэле. Министерство выразило «глубокую озабоченность и осуждение» произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без какого-либо внешнего вмешательства.

В заявлении МИДа говорится, что предлоги, которыми США обосновывают свои действия, являются несостоятельными, а идеологизированный подход возобладал над готовностью к прагматичному и предсказуемому диалогу. Российская сторона считает приоритетной задачей недопущение дальнейшей эскалации и настаивает на поиске выхода из кризиса исключительно дипломатическими средствами. В Москве заявили о готовности поддерживать любые усилия, направленные на диалоговое урегулирование.

Кроме того, Россия поддержала инициативу венесуэльских властей и ряда стран региона о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

Сегодня утром в Каракасе прогремела серия взрывов. Президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, сообщив, что глава государства был вывезен из страны.