МККК готов расширить гуманитарную работу в Иране

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил о готовности увеличить объем гуманитарной помощи в Иране, как только появятся условия для этого. 3 марта Иран обратился к МККК с просьбой принять меры для защиты населения.

«МККК обеспокоен растущими угрозами безопасности и достоинству гражданского населения на Ближнем Востоке после эскалации военных действий... В консультации с Иранским Красным Полумесяцем и иранскими властями мы остаемся готовыми в максимально возможной степени расширить наши оперативные действия»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МККК.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Как заявляет иранская сторона, американские и израильские удары сопровождаются обстрелами больниц, школ и других гражданских объектов.