За неделю ограничений интернета в Москве в полтора раза выросли продажи роутеров

За неделю массовых отключений интернета в Москве продажи Wi-Fi-роутеров выросли в 1,5 раза. Об этом «Известиям» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он добавил, что очереди на подключение проводного интернета увеличились с семи-десяти дней до трех недель.

Пресс-служба маркетплейса Wildberries рассказала изданию, что в начале марта по сравнению с началом февраля на 73% выросли продажи пейджеров. Оборот бытовых радиостанций увеличился на 27%, стационарных телефонов — на 25%. Продажи бумажных автодорожных атласов выросли на 170%, складных карт — на 70%, карт Москвы — на 20%.

В компании уточнили, что в целом по России рост продаж Wi-Fi-роутеров начался в 2025 году и составил 60% в натуральном выражении.

С 6 марта часть районов Москвы остается без мобильного интернета и связи. Источники «Ъ» на телеком-рынке говорили, что проблемы связаны с «внешними ограничениями». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта объяснил отключение интернета «обеспечением безопасности». Опрошенные «Ъ» эксперты оценили совокупный ущерб для бизнеса в Москве за первые пять дней ограничений от 3 млрд до 5 млрд руб.

