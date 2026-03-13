Вучич: Сербия планирует сохранить нейтралитет в отношениях с НАТО

Сербия планирует присоединяться к НАТО и намерена придерживаться нейтралитета, сообщил сербский президент Александр Вучич.

«Что касается НАТО, у нас корректные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, будем сохранять нейтралитет»,— сказал господин Вучич в эфире гостелерадиокомпании (цитата по ТАСС).

7 марта Александр Вучич объявил, что Сербия проведет совместные учения со странами НАТО. Он добавил, что они не повлияют на нейтральный статус страны.