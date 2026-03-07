Вучич анонсировал проведение совместных учений Сербии и НАТО

В мае Сербия проведет совместные учения со странами НАТО, однако сохранит свой нейтральный статус. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы должны укреплять нашу армию, мы должны работать со всеми… Сербия ревностно охраняет свой военный нейтралитет, и мы этого не изменим»,— сказал Александр Вучич на презентации национальной стратегии развития (цитата по газете «Вечерние новости»).

При этом Александр Вучич отметил, что Сербия никогда не забудет 1999 год, когда НАТО атаковали Югославию. Военные действия продолжались 78 дней. Альянс называл целью операции остановку насилия против албанского населения в Косово и принуждение югославских властей к выводу войск из региона. Тогда Россия осудила действия НАТО, участвовала в мирных переговорах и оказывала Сербии гуманитарную и военную помощь.