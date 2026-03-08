Qatar Airways выполнит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта

Авиакомпания Qatar Airways предварительно запланировала на 9 марта вывозной рейс из Дохи в Москву для пассажиров, застрявших в Катаре из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Об этом сообщило посольство РФ в Катаре.

Рейс отправится в 08:05 по местному времени с использованием безопасного воздушного коридора. Приоритет при формировании списка получат пассажиры с детьми, пожилые люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, а также те, кто не смог вылететь 28 февраля. Пассажиры будут проинформированы о подтверждении перебронирования по электронной почте. Авиакомпания организует трансфер до аэропорта Хамад и просит не приезжать в аэропорт без подтверждения. Прорабатывается возможность второго вывозного рейса.

Авиасообщение со странами Персидского залива было приостановлено 28 февраля из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Только в ОАЭ остались более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах, включая Катар. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта.