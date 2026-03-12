ANSA сообщило об атаке дрона на итальянскую базу в Иракском Курдистане

Итальянская военная база в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, подверглась удару беспилотника модели «Шахед» (Shahed). Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники.

Собеседники агентства утверждают, что беспилотник не целился в военный объект, но по какой-то причине потерял высоту и упал на военную технику на территории базы. После сигнала тревоги весь итальянский контингент перевели в бункер. Пострадавших нет. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто чуть ранее заявлял, что удар по базе был нанесен ракетой.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.