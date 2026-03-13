Главком НАТО в Европе: США жестко ответят на помощь Ирану

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что США готовы жестко ответить любой стороне, которая окажет военную помощь Ирану.

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко... Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США»,— сказал господин Гринкевич на слушаниях в Сенате.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 8 марта говорил, что обратился к властям России с просьбой не передавать Ирану разведданные. Как он уточнил позднее, российская сторона заверила его в том, что не предоставляет данные разведки Тегерану.