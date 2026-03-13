Золотой актив бывшей Petropavlovsk на Ямале выставили на продажу за 9 млрд рублей

Компания «Ямалзолото», владеющая лицензиями на разведку и добычу золота и серебра на двух месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе, ищет покупателя. Актив выставлен на продажу за 9 млрд руб. , сообщается на портале Nedraru. Продавец также рассматривает варианты партнерства — от инвестиций в строительство горно-обогатительного комбината до совместной реализации полного цикла добычи.

В портфель «Ямалзолота» входят месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское с разведанными и оцененными запасами золота в 37,3 тонны и серебра — почти 58 тонн. Ранее актив принадлежал компании Petropavlovsk, а в 2020 году перешел к Алексею Куликову, который также связан со структурами оператора наружной рекламы Russ (входит в группу RWB, объединившую Wildberries и Russ). Сейчас конечные владельцы компании не раскрываются.

Собеседники “Ъ” называют месторождения ликвидными, но отмечают, что два года назад интерес к ним отсутствовал из-за низких цен на золото. Теперь, на фоне роста котировок, экономика проекта может стать более привлекательной. В феврале стоимость золота поднялась на 13% на фоне геополитической напряженности и превысила $5,3 тыс. за унцию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Золотодобытчиков ждут на севере».