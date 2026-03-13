Золотодобытчиков ждут на севере

Владельцы компании «Ямалзолото», которой принадлежат лицензии на месторождения с запасами 37,3 т золота и 57,9 т серебра, рассматривают продажу бизнеса. Актив, ранее входивший в портфель Petropavlovsk и принадлежавший топ-менеджеру RWB, оценивается в 9 млрд руб. Аналитики считают, что компания может заинтересовать непрофильных игроков, привлеченных высокими ценами на золото, но стоить бизнес может в два раза меньше.

АО «Ямалзолото», входившее в портфель золотодобытчика Petropavlovsk, с лицензиями на разведку и добычу рудного золота и серебра на Ямале выставлено на продажу, следует из объявления на портале Nedraru. Цена актива — 9 млрд руб. Продавец также предлагает варианты партнерства: инвестирование в строительство ГОКа для переработки концентрата на мощностях инвестора и совместную реализацию полного проекта по добыче золота с возможностью проведения новых геологоразведочных работ и увеличения запасов.

«Ямалзолото» принадлежат лицензии на месторождения Новогоднее-Монто и Петропавловское. Совокупные запасы золота по категориям C1+C2 (разведанные и оцененные) — 37,3 т, в том числе балансовые 25,9 т. Совокупные запасы серебра — 57,9 т. Как сказано в объявлении, запасы подтверждены полным комплектом результатов геологоразведочных работ, также выполнено разведочное бурение в объеме 120 тыс. погонных метров.

310 тонн составила добыча золота в России в 2025 году, по оценке Геологической службы США (USGS).

В 2004 году «Ямалзолото» перешло под контроль Peter Hambro Mining, которая в 2008 году сменила название на Petropavlovsk. В апреле 2020 года владельцем «Ямалзолото» стал Алексей Куликов, сказано в последней отчетности компании. Господин Куликов с февраля 2020 года возглавляет ООО «АПР-Сити/ТВД», структуру оператора наружной рекламы Russ, которая сейчас входит в группу RWB (Wildberries & Russ), а также занимает пост гендиректора «ВБ Инжиниринг».

Текущие акционеры «Ямалзолото» не раскрываются. Гендиректор «Ямалзолото» и совладелец дочерней структуры компании ООО «Ямалнеруд» Дмитрий Калетынец также владеет долей в Строительно-сервисной компании (ССК), которая занимается подготовкой объектов нефтегазовой отрасли, строительством дорог в Сибири и т. д. “Ъ” направил вопросы «Ямалзолото», ССК и RWB.

Собеседник “Ъ” отмечает, что речь идет о ликвидных месторождениях с хорошими запасами. По словам другого источника “Ъ”, владельцы «Ямалзолото» рассматривали продажу актива еще два года назад. Но, поясняет он, интереса у потенциальных инвесторов актив не вызвал, так как при ценах на золото менее $2 тыс. за унцию запасов для строительства ГОКа недостаточно для окупаемости. Сейчас экономика будет лучше, добавляет источник “Ъ”.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает оценку в 9 млрд руб. завышенной приблизительно в два раза. Также, по его словам, настораживает отсутствие публичных данных о типах руд и содержании металла. Как правило, эти сведения не скрывают, если они обеспечивают конкурентные преимущества. Сама компания-владелец также имеет непростую финансовую историю с попытками банкротства, хотя в 2021 году новый инвестор вложил в нее около 1,8 млрд руб., продолжает эксперт.

По оценкам Максима Шапошникова, для освоения месторождений потребуется 10–15 млрд руб., а горизонт окупаемости проекта размыт. Профильные инвесторы, считает он, скорее всего, не проявят интереса, однако нельзя исключать прихода непрофильных игроков, движимых рыночным ажиотажем.

Как отмечается в обзоре аналитиков Альфа-банка, за февраль стоимость золота выросла на 13% в условиях обострения геополитических рисков, вернувшись к уровню $5,3 тыс. за унцию, но осталась на 3% ниже январских максимумов. Базовый прогноз на 2026 год — средняя годовая цена $5 тыс. за унцию, а при эскалации на Ближнем Востоке — $5,5–6,5 тыс. за унцию. Как указывают аналитики, предложение остается ограниченным: содержание золота в руде на действующих месторождениях снижается, а запуск новых проектов требует 15–20 лет. Одновременно усиливается инвестиционный спрос за счет фондов и мировых ЦБ.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова