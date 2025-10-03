Инвестициям мешает экономическая неопределенность

На фоне роста избыточности запасов готовой продукции до 12-летнего максимума (из-за снижения спроса, вызвавшего снижение цен) опросы промышленных компаний об итогах сентября 2025 года, проведенные Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), свидетельствуют о символическом улучшении (на пять пунктов) инвестиционных планов предприятий. Сами планы, впрочем, остаются в глубоком минусе, а удовлетворенность фактическими инвестициями в третьем квартале снизилась до 52%, что стало минимумом за три года (см. график).

Оживить затухающую инвестиционную активность в российской промышленности может в первую очередь ясность и предсказуемость макроэкономической ситуации, фиксируют опросы ИНП РАН. Это в сентябре 2025 года признали важным для повышения инвестактивности 65% предприятий, что сделало этот фактор первым по влиянию на инвестактивность. В 2022–2023 годах востребованность макроэкономической предсказуемости была выше, но разогрев экономики в начале 2024 года снизил ее упоминание до 54%, отмечают эксперты. На рост неопределенности, особенно в нефтянке, указывают и свежие опросы компаний Росстатом. На втором месте в рейтинге стимулов для инвестиций — снижение ставок по кредитам, на это указали 58% предприятий. В марте 2023 года было зарегистрировано его минимальное упоминание — 23%. Запрос на улучшение прочих условий кредитования зарегистрирован в 2025 году у 42% предприятий, тогда как в августе 2022 года такой запрос был только у 11%. Третье место с 54% упоминания промышленность отдала снижению цен на оборудование. «Это не самый высокий результат для данного фактора — происходит, видимо, адаптация предприятий к новому уровню цен»,— комментируют авторы исследования. Эффективность налоговых льгот для стимулирования инвестиций опустилась на четвертое место по упоминаниям — до 32% (год назад — 49%). Защита же от импорта может поддержать инвестактивность трети респондентов, заняв пятое место. «Речь идет определенно о защите от китайского импорта, поскольку от западного импорта отечественная промышленность как никогда успешно защищена западными же санкциями»,— замечают в ИНП РАН.

Напомним, в Минэкономики ожидают замедления годовых темпов роста капвложений по итогам года до 1,7% с 4,3% в первом полугодии, в том числе на фоне высокой базы 2024 года. В 2026 же году базовый сценарий прогноза министерства предполагает снижение показателя на 0,5%.

Артем Чугунов