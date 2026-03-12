Посещаемость торговых центров перед 8 Марта упала более чем на 5%

В предпраздничную неделю со 2 по 8 марта трафик в российских торговых центрах снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве и Санкт-Петербурге падение оказалось чуть меньше — 4%, подсчитали в компании Focus Technologies. В Союзе торговых центров (СТЦ) также зафиксировали спад посещаемости на 8–10%.

Неделя перед Международным женским днем традиционно считается одним из пиковых сезонов для торговой недвижимости наряду с Новым годом и 1 сентября. Однако в этом году потребители не спешили в магазины. Эксперты связывают это с преобладанием сберегательной модели поведения и перетоком покупателей в онлайн. Согласно данным «Сбериндекса», расходы на маркетплейсах за ту же неделю выросли более чем на 31%.

Сильнее всего снизились траты на одежду и обувь (минус 5,6%), товары для красоты (минус 4,3%), подарки и цветы (минус 2%). Продажи электроники рухнули на 12,7%. По словам президента Magic Group Александра Перемятова, чуда не произошло: посещаемость магазинов осталась на уровне обычных выходных.

В то же время обеспеченность жителей крупных городов качественными торговыми площадями продолжает расти, усиливая конкуренцию. В Москве этот показатель увеличился на 4,2%, в Петербурге — на 4,8%. Лучше других чувствуют себя крупные ТЦ (от 80 тыс. кв. м), где выше доля досуговых и развлекательных форматов: там трафик даже вырос на 2%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рознице не до праздников».