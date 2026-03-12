Рознице не до праздников

Трафик торговых центров России 2–8 марта 2026 года сократился на 6% год к году, Москвы и Санкт-Петербурга — на 4%. Это связано со стремлением потребителей оптимизировать расходы в том числе на традиционные праздничные покупки. Так, номинальные траты на одежду, обувь, электронику, подарки и цветы сократились за год на 2–12,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в России на неделе 2–8 марта 2026 года сократился на 6% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В Москве и Санкт-Петербурге картина немного лучше: снижение на 4% год к году. По отношению к предшествующей неделе посещаемость торговых центров в России выросла на 9%, в Москве — на 10%. Это хуже результата прошлого года, когда сезонное увеличение составило 15% и 13% соответственно. В Союзе торговых центров (СТЦ) говорят о снижении посещаемости объектов перед 8 Марта на 8–10% год к году.

Неделя перед 8 Марта считается показательным периодом для рынка торговой недвижимости. Это один из сезонных пиков посещаемости, наряду с новогодними праздниками и 1 сентября. Такие периоды поддерживают трафик в целом.

Управляющий директор Российского совета торгцентров Олег Войцеховский говорит, что в этом году посещаемость торговых центров перед 8 Марта была достаточно сдержанной. Он связывает это со сменой потребительских настроений. На рынке в целом превалирует сберегательная модель. Президент Magic Group (развивает универмаги Slava) Александр Перемятов также говорит, что в преддверии 8 Марта «чуда не произошло»: посещаемость магазинов была на уровне обычных выходных дней.

Наиболее выраженный негативный тренд, по мнению господина Перемятова, прослеживался для ритейлеров одежды и обуви, электроники, товаров для дома и ремонта.

Согласно «Сбериндексу», на неделе 2–8 марта номинальные расходы потребителей на покупку фешен-товаров год к году снизились на 5,6%, товаров для красоты и здоровья — на 4,3%, бытовой техники — на 2,1%, подарков и цветов — на 2%. Электроника потеряла сразу 12,7%. Спад сопровождается растущей ролью маркетплейсов. Расходы на них на неделе 2–8 марта, согласно «Сбериндексу», выросли на 31,3% год к году.

Дополнительно влиять на посещаемость может растущая конкуренция между объектами. Согласно подсчетам компании «Магазин магазинов», обеспеченность населения качественными торговыми площадями за счет открытия новых объектов выросла в девяти из 16 городов-миллионников. В Москве значение за год прибавило 4,2% (до 548 кв. м на 1 тыс. жителей), в Санкт-Петербурге — 4,8% (до 482 кв. м).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев замечает, что в Москве динамику лучше средней показали крупные торгцентры (более 80 тыс. кв. м), где Mall Index на неделе перед 8 Марта год к году вырос на 2% в контексте общего падения. Это связано с большой долей в таких объектах досуговых и развлекательных концепций.

Но в целом трафик торговых центров в 2026 году продолжит снижаться, считает вице-президент СТЦ Павел Люлин. Регионы, по его мнению, потеряют еще 3–7% посещаемости, показатели Москвы могут остаться на уровне прошлого года. Директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева также ждет умеренного снижения трафика в региональных торгцентрах. «Спад посещаемости может тянуться еще довольно долго, это уже не разовая история»,— поясняет господин Люлин.

По мнению Александра Перемятова, стабилизация в сегменте наступит лишь с исчезновением давления внешних факторов, а именно роста налоговой нагрузки, высокой стоимости заемных средств, общей геополитической напряженности. Сейчас потребители, по словам эксперта, не получают дополнительных импульсов. У бизнеса нет возможностей для расширения ассортимента, создания новых концепций. Павел Люлин добавляет, что восстановление посещаемости может начаться лишь со снижением давления онлайн-торговли.

Александра Мерцалова