ФАС предложила ужесточить доступ к торгам топливом

Федеральная антимонопольная служба обсуждает возможность допускать к торгам на Петербургской бирже только членов Национальной ассоциации участников товарного рынка (НАУТОР). Как стало известно “Ъ”, инициативу рассмотрели на биржевом комитете 11 марта на фоне резкого роста котировок на некоторые виды топлива, который аналитики связывают с конфликтом на Ближнем Востоке.

С 2 по 12 марта бензин марки АИ-92 подорожал на 6,5%, АИ-95 — на 7,1%, а летнее и межсезонное дизельное топливо — более чем на 10%. В ФАС обратили внимание на необоснованный рост оптовых цен и значительный объем неудовлетворенного спроса. Также обсуждалась практика покупок топлива вертикально интегрированными нефтекомпаниями через третьих лиц. Бирже поручено представить списки таких компаний, которым грозит отстранение от торгов.

В ФАС заверили, что мера не повлияет на репрезентативность данных, а проработка правил поведения для трейдеров продолжается. Эксперты признают необходимость отсеивать недобросовестных участников, но предупреждают о риске выдавливания с рынка небольших независимых игроков. НАУТОР, созданная биржей в декабре, пока не имеет статуса саморегулируемой организации, и на ее становление может потребоваться около года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Топливо для саморегулируемых».