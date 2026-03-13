Швыдкой сравнил проект России на биеннале с «всемирной отзывчивостью» Достоевского

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объяснил концепцию российского проекта на Венецианской биеннале, который вызвал критику со стороны оппонентов. В интервью «Ъ» он подчеркнул, что идея родилась из стремления объединить людей.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы постоянно говорили о том, что хорошо бы все-таки сделать какой-то русский проект, который бы при этом объединял очень многих людей»,— рассказал господин Швыдкой.

По его словам, нападки на участие России связаны с тем, что это «русский проект». «Это так, но, знаете, когда-то Достоевский писал же о "всемирной отзывчивости" русской литературы. И вот этот проект — он именно о всемирной отзывчивости»,— заявил спецпредставитель президента.

Он указал на то, что в проекте соединяются этнические группы и исполнители разных стран. «Мы соединяемся с этногруппами и с этноисполнителями разных стран, чтобы показать многообразие и единство мира одновременно», — господин добавил Швыдкой.

