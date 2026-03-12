Клубы пересчитали по стоимости игроков

Английский «Челси» стал самым дорогим футбольным клубом мира, если дороговизну измерять суммарной стоимостью всех принадлежащих команде игроков — как выступающих за нее, так и находящихся в аренде. Это следует из классификации CIES Football Observatory, в которой лондонцы опередили целый ряд обладающих огромными финансовыми возможностями конкурентов.

Исследовательская компания CIES Football Observatory, партнер Международной федерации футбола (FIFA), опубликовала новый рейтинг футбольных клубов. В нем они ранжированы по совокупной стоимости всех игроков — как выступающих за команду, так и принадлежащих ей, но находящихся в аренде. Классификацию можно считать очередным подтверждением статуса Английской премьер-лиги (АПЛ) как наиболее мощной в коммерческом и финансовом отношении среди всех футбольных лиг. В топ-десятке сразу шесть ее представителей (см. рисунок).

При этом на верхушке очутился клуб, который в последнее время не добивается серьезных успехов именно на внутреннем фронте, ограничиваясь международными победами, например, теми, что были одержаны в 2025 году в Лиге конференций, третьем по рангу еврокубке, и клубном чемпионате мира.

Стоимость кадровых ресурсов «Челси» авторы исследования оценили в €1,732 млрд. Transfermarkt, первый по популярности ресурс среди анализирующих футбольный рынок, оценивает лондонскую команду, которой до 2022 года владел Роман Абрамович, после начала специальной военной операции на Украине вынужденный продать ее консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли, гораздо скромнее — в €1,16 млрд.

Но разница на самом деле вполне объяснима. У «Челси» из принадлежащих ему 54 футболистов почти половина в аренде в других клубах, в том числе из «большой европейской пятерки». Transfermarkt в своих подсчетах их игнорирует.

CIES обратила внимание на одну особенность лидера рейтинга. Стоимость самого дорогого игрока «Челси» Эстевана Виллиана (€123 млн) составляет всего 7% от общей стоимости учитываемых активов. У других клубов, как правило, ценнейший занимает долю свыше 10%. А в «Барселоне» Ламин Ямаль (€352 млн) вообще обеспечил ровно четверть суммарной стоимости игроков.

Даже космическая оценка испанского вундеркинда не помогла каталонцам проникнуть в топ-тройку. Вслед за «Челси» в ней расположились «Манчестер Сити» и «Реал». А в первой сотне нашлось место всего для двух российских команд. «Зенит» (€214 млн) — на 67-й позиции, ЦСКА (€161 млн) — на 82-й.

Алексей Доспехов