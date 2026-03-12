Власти Индии заявили о гибели трех моряков в Персидском заливе

Три индийских моряка погибли во время атак на суда под иностранными флагами в регионе Персидского залива. Об этом заявил представитель Министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха. Четверо индийских моряков ранены, один пропал без вести.

«На судах под иностранным флагом имели место инциденты на море с участием индийских экипажей. На борту этих судов находились 78 индийских моряков. Из них 70 не пострадали и спаслись. За последние несколько дней четверо получили ранения, но их состояние стабильно»,— сказал Раджеш Кумар Синха (цитата по ТАСС).

По словам представителя министерства, в регионе Персидского залива находятся 28 судов под индийским флагом. 24 из них — к западу от Ормузского пролива. На них находятся 677 индийских моряков. Все суда Индии в регионе Ближнего Востока находятся под постоянным мониторингом для обеспечения их безопасности, отметил Раджеш Кумар Синха.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры, пытающиеся пересечь коридор. Регулярные атаки на танкеры осложняют импорт энергоносителей в США, Европу и на азиатский рынок. По подсчетам Reuters, Иран атаковал по меньшей мере 16 судов в проливе с начала конфликта.