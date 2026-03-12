Прокуратура начала проверку по факту схода снега с крыши на человека в Ярославле

В Ярославле прокуратура Кировского района начала проверку в связи со сходом снега с крыши административного здания на улице Свободы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По сообщениям очевидцев, пострадал прохожий.

Фото: Аким Михайлов

Днем 12 марта в соцсетях появилась информация о том, что на улице Свободы, 10а сошел снег с крыши, двух человек задело, а еще одну прохожую — полностью накрыло. Ей помогли выбраться. По информации «Ъ-Ярославль», пострадавшую увезли в больницу с травмой головы.

Поручение провести проверку дала областная прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании зданий и сооружений в зимне-весенний период. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в пресс-службе.

Алла Чижова