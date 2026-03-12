Хаменеи пообещал не отказываться от мести США и Израилю и добиться компенсаций

Иран не откажется от мести за погибших и пострадавших в результате нападения США и Израиля. Об этом заявил Верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи в своем первом с момента назначения послании к нации. Он также пообещал добиться компенсаций за нанесенный в результате атак ущерб.

«Я заверяю всех, что мы не откажемся от мести за кровь наших мучеников,— сообщил господин Хаменеи.— Эта месть касается не только мученичества великого лидера революции. Каждый член нации, ставший шахидом от рук врага, представляет собой самостоятельное дело для отмщения».

По его словам, хотя планы мести пока реализованы не полностью, это дело останется для страны важнейшим приоритетом. Особое внимание будет уделено расследованию преступлений в отношении детей, подчеркнул Верховный лидер Ирана, напомнив об ударе по начальной школе для девочек в Минабе.

Моджтаб Хаменеи заявил, что пострадавшие от атак должны получить бесплатное медицинское обслуживание и некоторые другие льготы. Он также отметил необходимость возместить ущерб, нанесенный имуществу, «в той мере, в какой позволяет текущая ситуация». Господин Хаменеи поручил проработать эти вопросы ответственным лицам.

«Я должен отметить, что мы в любом случае получим компенсацию от врага,— подчеркнул Верховный лидер Ирана.— А если он откажется, мы либо заберем, либо уничтожим столько его имущества, сколько сочтем нужным».

6 марта о необходимости выплаты компенсаций пострадавшим в результате удара по иранской школе в Минабе заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. В результате удара погибли более 170 мирных граждан — в основном ученицы, учителя и родители. 10 марта Минздрав Ирана заявил, что в целом с начала атак США и Израиля пострадали более 15 тыс. жителей исламской республики.