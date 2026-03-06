В ООН призвали США расследовать гибель детей при ударе по школе в Иране

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал США провести тщательное расследование ракетного удара по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана.

«Мы, очевидно, потребовали от США оперативно, прозрачно и беспристрастно провести расследование, о котором, как мы понимаем, объявили Соединенные Штаты. Мы должны убедиться, что (виновные.– ''Ъ'') привлечены к ответственности», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС). Фолькер Тюрк добавил, что необходимо также обеспечить компенсации пострадавшим.

Удар по школе «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб был нанесен утром 28 февраля. Погибли более 170 мирных граждан — в основном учениц, учителей и родителей. Около 100 человек получили ранения. В том же районе расположены аптека и клиника Медицинского командования ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана, а также дом культуры КСИР, которые также были атакованы в тот день. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти разбираются с тем, что произошло.

По данным СМИ, в администрации США предварительно пришли к выводу, что удар по школе был нанесен именно американской стороной (а не Израилем), поскольку она била по этому району.

На трагедию также отреагировали другие профильные структуры ООН. ЮНЕСКО выступила с заявлением, в котором выразила глубокую тревогу, напомнив всем сторонам конфликта об обязательствах по защите учебных заведений согласно резолюции СБ ООН 2601. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) квалифицировал удары по школе как нарушение международного права и присоединился к призыву генерального секретаря ООН о немедленном прекращении огня. В МИД РФ призвали все стороны прекратить боевые действия.

