МИД РФ: Евросоюз не готов к восстановлению диалога по энергоносителям

Евросоюз не готов к равноправному диалогу по энергоносителям и настроен на конфронтацию с Россией. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия, по ее словам, стремится избежать политизации вопроса о поставках энергоносителей в Европу.

«К сожалению, нынешнее руководство ЕС к восстановлению нормального диалога явно не готово,— сказала госпожа Захарова на брифинге. — Решения Брюсселя по-прежнему принимаются исключительно исходя из установки на необходимость продолжения курса на конфронтацию с РФ любой ценой».

По словам дипломата, «несмотря на откровенно дискриминационные антирыночные действия Евросоюза, Россия старается избегать какой бы то ни было политизации вопроса поставок энергоносителей европейским потребителям».

Как Европа и Азия противостоят росту цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Мир включил режим энергосбережения».

Анастасия Домбицкая