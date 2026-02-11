Суд разрешил снос части ТЦ «МаксиСопот» у метро Приморская

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал арендатору земельного участка у станции метро «Приморская», на котором располагалась часть торгового центра «МаксиСопот» в признании незаконным принудительного демонтажа конструкции. Об этом сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

«В случае отказа бывшим арендатором от добровольного демонтажа павильона город обеспечит проведение работ в принудительном порядке в рамках предоставленных полномочий»,— заявили в структуре Смольного.

Демонтаж сооружения начался 23 июля. Тогда ККИ указывал на несоответствие параметров объекта условиям аренды участка: по площади здание в четыре раза превышало площадь, указанную в договоре. Эксперты отмечали, что снизившаяся в последние годы ставка аренды свидетельствует о проблемах торгового центра.

Владелец «МаксиСопота» Яков Перкаль-Проворный заявлял, что сооружение фактически является объектом капитального строительства и перед проведением работ по сносу нужно разработать проект, иначе есть угроза строениям вокруг, в том числе соседнему аварийному зданию и станции метро «Приморская». Он подчеркнул, что внутри постройки проходит теплотрасса, а под ней находятся сваи.

Господин Перкаль-Проворный от имени компании-арендатора участка ЗАО «Союз-Инвест» подал иск к ККИ, чтобы оспорить снос. До окончания разбирательств суд наложил на объект обеспечительные меры — запретил демонтаж.

Недавно председатель городского парламента Александр Бельский раскритиковал комитет за ситуацию с не до конца снесенным строением. «Вы просто развалили в центре города, у выхода из метро кусок здания и ушли в суды?»,— вопрошал господин Бельский.

Артемий Чулков