«МаксиСопот» поплатился за размеры

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ) приступил к демонтажу четырехэтажного здания площадью 600 кв. м — одного из корпусов торгового центра «МаксиСопот» у метро «Приморская». Комитет указывает на несоответствие параметров объекта условиям аренды участка: по площади здание в четыре раза превышало разрешенную площадь, указанную в договоре. Эксперты отмечают, что в последние годы над торговым комплексом «сгущались тучи», о чем свидетельствует заметно снизившаяся ставка аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговый центр "МаксиСопот"

Фото: ТК МаксиСопот Торговый центр "МаксиСопот"

Фото: ТК МаксиСопот

Участок, на котором возведена снесенная постройка, был взят в бессрочную аренду у города в 2005 году, рассказали "Ъ-СПб" в пресс-службе ККИ. Арендатором выступило ЗАО «Союз-Инвест». По данным Rusprofile, историческими учредителями этой компании выступают Яков Перкаль-Проворный и Татьяна Проворная. В ЕГРН указано, что остальными строениями ТЦ владеет это и еще несколько ЗАО с теми же учредителями.

В качестве причин сноса в своем пресс-релизе ККИ указал на систематическое несоблюдение требований законодательства. После вступления в силу в 2010 году постановления правительства города № 1830 площадь размещаемого на участке объекта не должна была превышать 150 кв. м, а высота — 6 м. Фактически там находится четырехэтажное здание площадью около 600 кв. м. С арендатором заключили дополнительное соглашение о приведении объекта в соответствие с требованиями, однако он не выполнил свои обязательства.

Также среди нарушений за последние годы выявили размещение в здании букмекерской конторы, договор субаренды с которой позже был расторгнут, а также компьютерного клуба, работавшего там вплоть до начала демонтажа. Город расторг договор аренды на участок 7 июня 2025 года.

Утром 23 июля начались работы по сносу здания, затраты на который хотят взыскать с владельца. На текущий момент, помимо компьютерного клуба, там располагаются также аптека «ЛекОптТорг» и магазин одежды.

Собственник ТЦ Яков Перкаль-Проворный во время демонтажа вышел к собравшимся перед зданием журналистам и заявил, что не возражает против демонтажа, однако заметил, что сооружение является объектом капитального строительства и сносить его необходимо по всем правилам. Бизнесмен настаивает, что перед проведением работ по сносу нужно разработать проект, иначе есть угроза строениям вокруг, в том числе соседнему аварийному зданию и станции метро «Приморская». Он подчеркнул, что внутри постройки проходит теплотрасса, а под ней находятся сваи.

Господин Перкаль-Проворный от лица ЗАО «Союз-Инвест» подал в суд заявление, чтобы оспорить решение ККИ. Дело было зарегистрировано 17 июля, однако на момент начала работ заседание так и не состоялось.

Управляющий директор торговых центров Becar PM Алексей Попиков считает, что выручка ТЦ «МаксиСопот» может составлять 13–16 млн рублей в месяц. Потери от ситуации со сносом эксперт оценил в 1 млн рублей в месяц.

«Возможно, договоры аренды носили краткосрочный характер — от трех до одиннадцати месяцев, или риски потери торговой площади по обстоятельствам, не зависящими от арендодателя, учитывались в действующих договорах аренды и квалифицировались как форс-мажорные обстоятельства»,— полагает CEO консалтинговой компании Arenda-trk Ольга Кожевникова.

Стоимость аренды торговых площадей в Василеостровском районе на сегодняшний день одна из самых высоких в Петербурге и достигает 6–9 тыс. руб за «квадрат» в месяц на высоком трафике, рассказала она. При этом если три-четыре года назад ставка аренды в «МаксиСопоте» варьировалась от 3 до 5 тыс. рублей за 1 кв. м в месяц, то сейчас этот показатель упал до 1–1,2 тыс. рублей.

Эксперт полагает, что это снижение связано с проблемами с юридическим статусом и вопросами о соответствии здания современным нормам. При средней арендопригодной площади торгового комплекса 8 тыс. кв. м (по последним имеющимся данным), потери от падения ставки могут составлять более 12 млн рублей в месяц, а от самого демонтажа, по расчету в 1,5 тыс. рублей за «квадрат»,— около 900 тыс. рублей в месяц. Также владельцам придется потратиться на внеплановую реконструкцию.

Артемий Чулков