Захарова рассказала о попытках связаться с российским членом экипажа Ethera

МИД Бельгии уведомил российское посольство в Брюсселе о том, что один из членов экипажа задержанного 1 марта танкера Ethera — гражданин России. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, уведомление поступило 6 марта. «Наше посольство предпринимает необходимые шаги для организации контакта с российским гражданином, чтобы удостовериться в соблюдении его законных прав и интересов»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

Мария Захарова добавила, что в отношении танкера ведется административная проверка, однако ни один из членов экипажа не признан арестованным или задержанным.

Танкер, шедший под флагом Гвинеи, задержали в экономической зоне Бельгии в акватории Северного моря в ночь на 1 марта. В операции участвовали бельгийские и французские военнослужащие. В Брюсселе говорили о связи перехваченного танкера с так называемым теневым флотом России.