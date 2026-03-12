МИД Турции: Анкара готова предоставить площадку для контактов по Украине

Турция готова снова предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Турецкий министр отметил, что конфликт на Украине остается «важным пунктом повестки».

«Наша страна будет продолжать сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира путем переговоров. Мы готовы принять у себя следующий раунд переговоров»,— сказал господин Фидан на пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем.

«Крайне важно, чтобы переговоры, в ходе которых был достигнут значительный прогресс и удалось приблизиться к финализации мирного процесса, продолжались без перерыва»,— подчеркнул турецкий министр.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Стамбул может стать площадкой для переговоров по Украине. При этом он отметил, что конкретной информации по времени и месту нового раунда пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что следующая встреча планировалась на конец февраля-начало марта в Абу-Даби. Однако из-за войны на Ближнем Востоке стороны начали искать альтернативу. Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящее время Абу-Даби не рассматривается как возможная площадка для переговоров из-за ситуации в странах Персидского залива.

17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по завершению конфликта на Украине. На переговорах обсуждался территориальный вопрос, параметры безопасности в будущем мирном соглашении, мониторинг прекращения боевых действий. Стороны называли переговоры тяжелыми, интенсивными и продуктивными.

Подробнее о переговорном процессе — в материале «Ъ» «Переломный момент по-прежнему возможен».

Анастасия Домбицкая