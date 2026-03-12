В порту Амстердама не зафиксировали задержки из-за блокировки Ормузского пролива

В порту Амстердама не зафиксировали перебоев в движении танкеров или задержек из-за блокировки судоходства в Ормузском проливе. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь порта Карлейн ван Эссен.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля Иран начал перекрывать движение по проливу и атаковать танкеры, пытающиеся пересечь коридор.

11 марта страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА), в том числе Нидерланды, договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов, чтобы снизить ценовую напряженность из-за конфликта на Ближнем Востоке. В распоряжении членов МЭА помимо стратегических запасов есть еще 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.