Мемориал откроют на месте попавшей под ракетный удар школы в иранском Минабе

Руины начальной школы для девочек в иранском Минабе превратят в мемориал памяти погибших. Об этом сообщил замминистра культурного наследия и туризма республики Али Дараби, передает IRNA. Жертвами ракетного обстрела 28 февраля стали более 160 учениц.

По словам господина Дараби, школу включат в национальный список объектов культурного наследия. Это необходимо, чтобы «сохранить историческую память и передать правду будущим поколениям о событиях навязанной войны», уточнил замминистра (цитата по ТАСС).

После начала военной операции США и Израиля иранские власти заявили об атаке на школу «Шаджаре Тайебе» в Минабе на юге республики. При ударе погибли 175 человек. Среди них — школьницы, их родители и учителя. Пострадали еще 95 человек. По словам президента США Дональда Трампа, по учебному заведению ударили вооруженные силы Ирана. При этом в иранском МИДе утверждают, что атаку совершили с помощью американских крылатых ракет Tomahawk. Как писала The New York Times со ссылкой на источники, США нанесли удар по школе в Иране из-за ошибки в определении цели.