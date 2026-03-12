Reuters: соседи Индии обратились к ней за помощью с поставкой энергоресурсов

Бангладеш, Шри-Ланка и Мальдивы обратились к Индии с просьбой о поставке дизельного топлива в связи с возникшим энергетическим кризисом. Об этом со ссылкой на представителя индийского МИДа Рандхира Джайсвала сообщает Reuters.

«Нью-Дели будет учитывать наличие дизельного топлива в Индии и перерабатывающие мощности, прежде чем начать поставки в Бангладеш, которая в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов»,— заявил господин Джайсвал. По его словам, Индия также изучает запросы на поставку нефтепродуктов от других стран, в числе которых Шри-Ланка и Мальдивы.

Бангладеш и другие государства в Азии вынуждены прибегать к подобным мерам из-за дефицита энергоресурсов, образовавшегося после начала военных действий на Ближнем Востоке. Власти Бангладеша также попросили у США разрешения на закупку нефти из России, аналогичного временной лицензией, ранее выданной Индии.

Елизавета Труфанова