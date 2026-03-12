Рыбинская птицефабрика «Волжанин» возобновляет работу

Птицефабрика «Волжанин» в Рыбинском округе возобновляет работу после того, как в декабре 2025 года приостановила отгрузки продукции. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил на пресс-конференции 12 марта, отвечая на вопрос «Ъ-Ярославль».

«Фабрика уже возобновляет работу. Как уменьшилось количество яиц, так и обратно вернется. Фабрика не умрет, фабрика продолжит работу. И рассчитываем, что это будут еще более жесткие требования, в том числе по санитарным нормам. Любой бизнес время от времени проходит испытание. Это испытание они прошли, сейчас они находятся на стадии возобновления работы»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор считает, что фабрика будет постепенно наращивать объемы производства. «Это не так, что они открыли двери и там опять 1,5 млрд яиц. Это будет постепенное наращивание мощности, но поскольку у фабрики есть хорошие ресурсы, то это произойдет довольно-таки быстро»,— ответил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что производство яиц в регионе сократилось вдвое в январе. В январе 2026 года в хозяйствах было произведено 73,9 млн штук яиц, что составляет 41% к январю 2025 года. Одной из причин снижения могла стать приостановка отгрузки продукции крупнейшей птицефабрики региона «Волжанин». Официальные причины этого решения не назывались.

ОАО «Волжанин» существует с 1993 года. Предприятие специализируется на производстве куриного яйца, мяса и сопутствующих продуктов. Площадка располагается в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области. Выручка ОАО «Волжанин» в 2024 году составила 10,96 млрд руб., +21,5% год к году. Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза, до 4,59 млрд руб. По итогам 2025 года Ярославская область занимала второе место в России по производству яиц и первое — в ЦФО.

Алла Чижова