В Госдуму внесли законопроект о штрафах за нарушение законов о майнинге

В Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за нарушение российского законодательства о майнинге. Проект внесли депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым.

Депутаты предложили дополнить КоАП РФ новой статьей. Согласно инициативе, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где есть такое ограничение, гражданам грозит штраф от 100 до 150 тыс. руб. Штрафы для должностных лиц могут составить от 300 до 800 тыс. руб., для юрлиц — от 1 до 2 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. При этом у граждан и юрлиц, нарушивших закон, будут конфисковывать оборудование для майнинга, а должностных лиц могут дисквалифицировать на срок от года до двух лет.

При повторном нарушении запрета штраф может составить до 1,5 млн руб. для граждан, до 5 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. для юридических лиц. Инициатива также предполагает введение штрафов от 100 до 150 тыс. руб. для граждан и конфискацию у них оборудования за майнинг с превышением лимита энергопотребления.

До 15 марта 2031 года в России действует полный запрет на майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. В пики энергопотребления майнинг запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.