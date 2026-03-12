Сборную Словакии хотят пригласить на хоккейный Кубок «Первого канала»

В Федерации хоккея России (ФХР) намерены включить сборные Словакии и Венгрии в состав участников Кубка «Первого канала». Об этом сообщил первый вице-президент организации, главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг.

Последний розыгрыш турнира прошел в декабре 2025 года. В нем, помимо команды «Россия 25», на время действия международного отстранения «подменяющей» основную национальную команду, приняли участие сборные Белоруссии и Казахстана.

«Будем обсуждать вопрос участия сборных Словакии и Венгрии в Кубке ''Первого канала''», — сказал Ротенберг, слова которого приводит ТАСС.

До того, как Международная федерация хоккея в 2022 году отлучила сборную России от международных соревнований, Кубок «Первого канала» был этапом Евротура. Его постоянными участниками также были команды Финляндии, Чехии и Швеции.

Арнольд Кабанов