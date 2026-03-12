Депутаты пожаловались на неработающий Max и интернет в Госдуме

Депутат Михаил Делягин («Справедливая Россия») заявил, что в Госдуме перестал работать «думский» Wi-Fi. По его словам, в здании нижней палаты также не работает мессенджер Max.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Еще 11 марта к Wi-Fi в Госдуме могли подключиться не все телефоны, «теперь обеих сетей (одна для всех, другая под паролем, — причем вчера ее тоже не было) просто нет», заявил господин Делягин. «И даже #max не работает в Госдуме!... Даешь цифровой детокс и свободу от дурных новостей! No news is best news! Парламент и народ едины — это и есть истинная демократия»,— написал депутат в Telegram-канале.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил в Telegram-канале, что в Госдуме не работает как Wi-Fi, так и мобильный интернет. «Говорят, второй день меняют какие-то протоколы. Депутаты и журналисты бродят по зданию в надежде найти небольшие островки цивилизации, откуда можно прорваться во Всемирную паутину»,— заявил он.

Газета «Ведомости» со ссылкой на три источника в нижней палате пишет, что депутаты КПРФ 12 марта на закрытой от СМИ части пленарного заседания подняли вопрос об отсутствии мобильной связи и Wi-Fi в Госдуме. В частности, депутат от КПРФ Сергей Обухов заявил, что у парламентариев не работает электронная почта, а его однопартиец Алексей Куринный добавил, что в здании плохо работают Wi-Fi и служебные телефоны, сообщило издание. По данным газеты, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблемы со связью связаны с безопасностью государства, и направил парламентариев к председателю нижней палаты по информполитике Сергею Боярскому.

В отдельных районах Москвы с начала марта ограничен мобильный интернет. В Кремле заявили, что профильные ведомства принимают решения по ограничению связи в регионах в зависимости от обстановки и ограничения будут действовать «столько, сколько нужно». По оценкам экспертов, ущерб для московского бизнеса за первые несколько дней ограничений составил не менее 3-5 млрд руб.

