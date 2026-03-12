Главврач больницы из Красноуфимска возглавил больницу №40 в Екатеринбурге

Главный врач Красноуфимской районной больницы Павел Мясников по итогам конкурсного отбора получил должность главного врача городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. Как пояснили в ведомстве, господин Мясников уже работал в учреждении в 2014-2018 годы и получил в нем «как врачебный, так и первый управленческий опыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Мясников

Фото: Канал министерства здравоохранения Свердловской области в Max Павел Мясников

Фото: Канал министерства здравоохранения Свердловской области в Max

За время руководства в Красноуфимской районной больнице с января 2021 года Павел Мясников провел «масштабные преобразования». «Его опыт в масштабных преобразованиях, доказанная способность к инновациям и умение работать с кадрами позволяют ожидать нового витка развития одной из крупнейших больниц Екатеринбурга»,— заверили власти.

По данным министерства, господин Мясников укрепил диагностическую базу больницы в Красноуфимске: в ней ввели в строй современные кабинеты МРТ и КТ. «Особое внимание уделялось развитию первичного звена: построены восемь модульных фельдшерско-акушерских пунктов и три модульных здания общих врачебных практик, проведены капитальные ремонты ряда амбулаторий, больниц и поликлиник»,— добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что значительные средства были направлены на обновление внутренних помещений больницы, включая отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок, инфекционное отделение и отделение скорой помощи. «Это создало более комфортные и безопасные условия для пациентов и персонала»,— отметили власти.

Павел Мясников сменил на посту главврача больницы №40 Александра Прудкова, который возглавлял учреждение более 15 лет. Он продолжил работу в многопрофильной клинике «УГМК-здоровье». После его отставки власти объявили конкурс на пост руководителя, на который заявились 14 глав медицинских организаций. Претенденты прошли очный этап, в ходе которого специальная комиссия оценила управленческий потенциал кандидатов. «Это возможность увидеть претендентов не только на больницу №40, но и на другие лечебные учреждения»,— сказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова в начале февраля.

Василий Алексеев