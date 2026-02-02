В Екатеринбурге 14 человек заявили о желании возглавить больницу №40

Министерство здравоохранения Свердловской области приняло 14 заявок от кандидатов на должность главного врача городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. По словам заместителя губернатора — министра здравоохранения Татьяны Савиновой, 10 кандидатов являются руководителями медицинских организаций Среднего Урала, четыре — других регионов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Чиновница отметила, что в ближайшее время кандидаты пройдут очный этап, в ходе которого будет оценен управленческий потенциал конкурсантов. «Для нас это возможность увидеть претендентов не только на больницу №40, но и на другие лечебные учреждения. Все участники конкурса проявят свои лучшие управленческие качества, и у нас будет возможность выбрать очень надежного и качественного управленца»,— заверила госпожа Савинова.

Пост главврача больницы №40 стал вакантным в декабре 2025 года после отставки Александра Прудкова, который возглавлял учреждение более 15 лет. Он продолжил работу в многопрофильной клинике «УГМК-здоровье».

Ранее свердловские власти впервые в истории свердловской медицины объявили конкурс на пост начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, в котором приняли участие 11 человек. В результате лечебное учреждение возглавила и.о. руководителя Валентина Ямпольская. Она работала в госпитале с 1988 года: прошла путь от медсестры до заместителя начальника.

Василий Алексеев