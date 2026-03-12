Сити-менеджер Уфы выпустил специальное распоряжение для очистки города от снега

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал распоряжение о мероприятиях по уборке территорий города от снега. Документ опубликован на сайте мэрии.

Для поддержания территории Уфы в надлежащем состоянии сити-менеджер поручил провести до 14 марта мероприятие «Внимание, снег!». Для этого администрация и муниципальные учреждения должны задействовать «все имеющиеся ресурсы». Подчеркивается, что особое внимание нужно уделить очистке центральных улиц города, тротуаров, межквартальных проездов, дворов, кровли, козырьков многоквартирных домов и контейнерных площадок.

В уборке территорий городские власти должны задействовать сотрудников отраслевых и территориальных структур администрации, муниципальных учреждений и организаций. Ответственными за акцию назначены главы районов.

Вчера снегопад в Уфе привел к утренним пробкам. Ратмир Мавлиев посвятил еженедельное совещание администрации критике лиц и служб, ответственных за очистку улиц от снега.

Идэль Гумеров