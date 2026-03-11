В Уфе из-за снегопада образовались 10-балльные пробки

Ночной и утренний снегопад в Уфе привел к пробкам. По данным «Яндекс. Карт», они заторы достигли 10 баллов. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию в девять баллов.

Самая сложная дорожная обстановка сложилась в Сипайлово, на выездах с Инорса, на Уфимском шоссе, а также на улицах Пугачева и Софьи Перовской и на юго-восточных подъездах к центру города.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях попросил горожан потерпеть, заявив, что с начала марта выпала месячная норма осадков, а городские службы начали комплексную уборку.

Идэль Гумеров