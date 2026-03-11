Еженедельное совещание мэрии Уфы продлилось менее трех минут

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подверг критике должностных лиц мэрии и руководителей подведомственных учреждений за слабую работу по устранению последствий снегопада. Этой теме он посвятил спич на еженедельном совещании городской администрации.

По словам господина Мавлиева, в 6:30 утра ему пришлось разбудить начальника управления коммунального хозяйства Арсена Латыпова: «Сегодня, как и прогнозировалось, были обильные снегопады. Я сегодня в 6:30 будил начальника управления коммунального хозяйства. Долго спите! — я вам так скажу, Арсен Марселевич. Плохо отработали».

Кроме того, досталось замглавы администрации по взаимодействию со СМИ Дмитрию Черенкову. Своему первому заместителю Сергею Кожевникову мэр поручил объявить выговор директору Спецавтохозяйства по уборке города (отвечает за вывоз мусора) Рустему Рахматуллину. Начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Уфы Антон Тристан обошелся замечанием.

Также Ратмир Мавлиев обратил внимание на перекладывание ответственности между службами и управлениями. «Еще раз говорю, долго спите. Играете в футбол или баскетбол, волейбол — не знаю, как назвать эту вашу игру, когда ответственность между собой перекидываете? Это не нормально. Мы команда или нет, я не могу понять? Сергей Петрович (Кожевников — прим. "Ъ-Уфа"), я не могу понять, вы первый зам или кто? С этого дня я все ваши совещания городские отменяю, пока вы в городе не наведете порядок»,— отчитал подчиненных глава администрации, завершив совещание спустя менее трех минут после его начала.

В повестку заседания должны были войти вопросы модернизации системы здравоохранения, капитального ремонта и безопасности на дорогах.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ночные и утренние снегопады привели к 10-балльным пробкам. В город закрыт въезд грузовиков. После заседания мэрии пресс-служба отчиталась, что ночью и утром в уборке города участвовали 405 рабочих, задействовано 395 единиц техники.

Идэль Гумеров