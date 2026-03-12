МИД: Россия крайне не удовлетворена резолюцией ООН по Ближнему Востоку

В России выражают крайнее неудовлетворение согласованием резолюции по ближневосточному конфликту в Совбезе ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия и Китай воздержались, так как не согласны с самой концепцией документа, выдержанного в отрыве от первопричины нынешней эскалации в регионе. Создается впечатление, что Иран как будто бы по собственной воле и якобы исходя из собственного злого умысла начал атаковать объекты в соседних странах»,— сказала госпожа Захарова на брифинге, отметив, что Россия не удовлетворена ходом согласования документа.

В среду Совет Безопасности ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию с призывом к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран. В документе не было упоминания и осуждения действий США и Израиля, которые начали операцию против Ирана. РФ и КНР воздержались от голосования, остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.

Россия внесла свой проект резолюции без упоминания сторон конфликта, где содержался призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждению атак против гражданских. США и Латвия проголосовали против, еще девять стран воздержались. Документу не хватило голосов, поэтому СБ ООН не смог принять проект резолюции РФ.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, назвав своей целью, помимо прочего, смену власти в стране. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе.

Анастасия Домбицкая