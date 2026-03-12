Еврокомиссия призвала три страны ЕС криминализировать обход санкций

Еврокомиссия призвала Бельгию, Болгарию и Словению принять директиву Европарламента и Совета ЕС, которая криминализирует нарушение ограничительных мер Европейского союза. 11 марта Еврокомиссия направила указанным странам мотивированные заключения, поскольку они не уведомили о включении директивы в национальное законодательство. Нарушителям дали два месяца на ответ и принятие необходимых мер. В противном случае ведомство может обратиться в Суд ЕС с требованием о наложении финансовых санкций на Бельгию, Словению и Болгарию.

Директива направлена на предотвращение обхода антироссийских санкций ЕС. Она установила рамочные определения преступлений и диапазоны наказаний, однако без имплементации в национальное законодательство ее положения не могут применяться к гражданам напрямую, в отличие от санкционных регламентов ЕС.

Страны ЕС должны были включить директиву в национальное законодательство до мая 2025 года, но большинство из них к сроку этого не сделало. В июле 2025-го Еврокомиссия направляла уведомление о нарушении 18 государствам ЕС (Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Венгрия, Мальта, Австрия, Польша, Португалия, Румыния и Словения) за непредставление полной информации о внедрении директивы. После этого Кипр, Венгрия и Чехия утвердили свои законы.

Варвара Кеня